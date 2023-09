Simona Halep in beroep tegen dopingschorsing van vier jaar: ‘Mijn gevecht gaat door’

Simona Halep (31) wordt voor vier jaar geschorst. De Roemeense tennisster krijgt de straf voor het overtreden van de antidopingregels, meldt de International Tennis Integrity Agency (ITIA). Halep was al bijna een jaar voorlopig geschorst en de straf gaat met terugwerkende kracht in vanaf 7 oktober 2022. Ze gaat bij sporttribunaal CAS in beroep tegen haar schorsing.

Tweevoudig grandslamkampioene Halep was sinds oktober vorig jaar al geschorst, nadat ze in september op de US Open positief had getest op het verboden middel Roxadustat. Roxadustat verhoogt de endogene productie van erytropoëtine (epo) en stimuleert de productie van hemoglobine en rode bloedcellen. Het wordt vaak gebruikt om bloedarmoede te behandelen bij nierziekten. In een andere zaak werden er onregelmatigheden vastgesteld in haar biologisch paspoort.

De tennisster haalde eerder in haar verdediging aan dat haar positieve test tijdens de US Open te wijten was aan een besmetting van een van haar voedingssupplementen. Er werden bij de controle sporen van de verboden stof Roxadustat gevonden. Volgens het tribunaal is de aangetroffen hoeveelheid echter te groot om louter via een voedingssupplement in het lichaam van de speelster te komen. Ook haar uitleg voor de drie gemiste controles werd van tafel geveegd.

Halep, winnares op Roland Garros (2018) en Wimbledon (2019), en tevens in totaal 64 de nummer 1 van de wereldranglijst, zegt "geschokt en teleurgesteld” te zijn door de beslissing en legt zich er niet bij neer. Ze herhaalt dat de positieve dopingtest tijdens de US Open volgens haar te wijten is aan een vervuild voedingssupplement. Ook de drie inbreuken op haar biologisch paspoort aanvaardt ze niet. ,,Mijn gevecht gaat door”, benadrukt ze. ,,Ik blijf trainen en zal er alles aan doen om mijn naam te zuiveren en terug te keren op de baan.”

