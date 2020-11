Sinner (19) en Pospisil in finale toernooi Sofia

Roeblev naar finale in Wenen na opgave Anderson, Thiem zegt af voor Parijs

31 oktober De Russische tennisser Andrej Roeblev is na opgave van zijn Zuid-Afrikaanse tegenstander Kevin Anderson doorgestoten naar de finale van het indoortoernooi in Wenen. De 34-jarige Anderson, de nummer 111 op de wereldranglijst, had te veel last van zijn rug en gaf in de tweede set op bij een stand van 6-4 4-1.