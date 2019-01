Sjarapova klopt Wozniacki in duel der diva’s

Einde om 03.12 uur Fans vallen in slaap bij ‘nachtpar­tij’ Muguruza-Kon­ta

1:00 Het spel was bij vlagen spectaculair, daar lag het niet aan, maar de wedstrijd van Garbiñe Muguruza en Johanna Konta in de Margaret Court Arena was dusdanig laat - of vroeg zo je wilt - dat fans de ogen nauwelijks nog open konden houden. Om 03.12 uur in de Australische nacht was de Spaanse na drie sets te sterk: 4-6, 7-6 (3), 7-5.