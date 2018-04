Sjarapova verliest van Garcia in Stuttgart

Bertens in Stuttgart onderuit tegen Pliskova

15:43 Kiki Bertens heeft haar eerste partij na haar toernooizege in Charleston verloren. De Nederlandse tennisster ging op het centercourt in Stuttgart onderuit tegen Karolina Pliskova, de Tsjechische nummer zes van de wereld. Binnen een uur was de partij in de eerste ronde klaar: 2-6 2-6.