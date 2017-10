Sjarapova voor het eerst sinds dopingschorsing naar finale

In de finale treft Sjarapova, die het Chinese toernooi was begonnen met een wildcard, Arina Sabalenka. De negentienjarige tennisster uit Wit-Rusland plaatste zich voor het eerst in haar carrière voor een finale van een WTA-toernooi.



Sjarapova maakte in april van dit jaar haar rentree na een dopingschorsing van vijftien maanden. Bij haar rentree in april van dit jaar in Stuttgart kwam de Russin tot de halve finale. In Tianjin haalde ze voor de tweede keer dit seizoen de laatste vier.