Sluiter: Ik moet even snel een kostuum kopen

In de taxi op weg naar het vliegveld kwam het telefoontje. Kiki Bertens hoorde van de WTA dat ze toch mag meedoen aan de Finals in Singapore, vanwege de afmelding van de geblesseerde Simona Halep. Coach Raemon Sluiter: ,,Gisteren viel het in duigen, nu gaan we ons klaarmaken voor het gala. Het is even heftig schakelen, maar hartstikke mooi natuurlijk.”

In de Russische hotelkamer zat gisteravond een zielig hoopje mens. Kiki Bertens zat er helemaal doorheen na haar nederlaag in de tweede ronde tegen Aliaksandra Sasnovich. Afgelopen weken stonden in het teken van de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor de beste acht speelsters van het jaar.



En door dat verlies in Moskou kwam Bertens net wat punten tekort om zich daarvoor op eigen kracht te plaatsen. ,,Ze was naar de kloten. En ik eigenlijk ook een beetje”, zegt coach Raemon Sluiter, telefonisch vanaf het vliegveld van Moskou. ,,Tegelijkertijd weet je in je achterhoofd dat er nog een kans is…”

Quote Ik zag de afmelding van Halep een klein beetje aankomen. Raemon Sluiter Want vanochtend zag de wereld er ineens een stuk zonniger uit voor Sluiter en Bertens. In de taxi kreeg ze een belletje van de WTA. Simona Halep, nummer 1 van de wereld, had zich met een rugblessure afgemeld voor het prestigieuze toernooi. En dus schoof Bertens een plekje op: van 9 naar 8. En doet ze komende week mee in Singapore.

Wie denkt dat de Zuid-Hollandse (26) daar euforisch op reageerde, heeft het mis. ,,Natuurlijk was ze blij”, zegt Sluiter. ,,Maar bij haar zit dan ook nog iets in het hoofd van: ik heb het niet op eigen kracht gehaald. Nou, ik heb zo meteen in het vliegtuig een uurtje of 13 om dat knopje bij haar om te zetten. Want ze staat nu negende van de wereld en negende op de jaarranglijst. Dat houdt in dat jij gewoon recht hebt op de plek als er iemand geblesseerd raakt. Klaar.”

Vandaag vliegen de twee van Moskou naar Singapore, om daar morgenochtend plaatselijke tijd aan te komen. Sluiter moet dan nog snel even een net pak kopen in de shopping mall. Het liefst zou hij het traditionele openingsgala, waaraan ook de loting - morgenmiddag 13.00 uur Nederlandse tijd - is gekoppeld, overslaan. ,,Ik ben daar niet zo van. Maar de WTA vindt het belangrijk dat iedereen er is en voor deze gelegenheid ga ik een uitzondering maken. Maar ik heb alleen een spijkerbroekie in mijn koffer, dus ik zal even moeten shoppen. Kiki had de jurken wel al bij zich, dat scheelt weer.”

Volledig scherm Coach Raemon Sluiter en Kiki Bertens tijdens Wimbledon. © ANP