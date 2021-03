Sluiter is terug in het mondiale tenniscircuit: ‘Tallon kan stukken beter’

Door Lisette van der Geest



Bij Raemon Sluiter (42) is het simpel: als hij iets toezegt, dan moet zijn ‘hart daar volledig inzitten’. Kort nadat de Rotterdammer, onder wiens begeleiding Kiki Bertens de top 4 van de wereld haalde, met Tallon Griekspoor had gesproken, wist hij dat het goed zat. Hij zal Griekspoor (24), momenteel Nederlands beste tennisser bij de mannen, bijstaan in een gedeeld coachschap. ,,Ik zit er in voor de long run. En ja, dat is een lekker gevoel.”