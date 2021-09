Snelle aftocht Nederlandse tennissters in dubbelspel op US Open

Demi Schuurs is met haar Amerikaanse tennispartner Nicole Melichar-Martinez bij de US Open in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. Het als vierde geplaatste koppel was niet opgewassen tegen de Australische zussen Anastasia en Arina Rodionova. Na vijf kwartier was het duel in New York afgelopen: 6-2 6-4.

Schuurs en Melichar-Martinez strandden begin juli ook op Wimbledon al in de eerste ronde. Een maand eerder was op Roland Garros de derde ronde het eindstation voor het duo, dat in februari van dit jaar nog de halve finales haalde bij de Australian Open.

Schuurs dubbelde tijdens de Olympische Spelen in Tokio met Kiki Bertens. Het als derde geplaatste koppel verloor in Japan in de tweede ronde. Voor Bertens kwam daarmee een einde aan haar professionele loopbaan.

Ook de drie andere Nederlandse tennissters die donderdag in het dubbelspel in actie kwamen verloren in de eerste ronde. Rosalie van der Hoek redde het samen met de Colombiaanse María Camila Osorio Serrano niet tegen Danka Kovinić uit Servië en de Zweedse Rebecca Peterson. Het werd 6-3 6-2.



Lesley Pattinama-Kerkhove verloor samen met de Servische Ivana Jorovic met 6-2 6-2 van de Australische Ellen Perez en Kveta Peschke uit Tsjechië. Voor Arantxa Rus, die een duo vormde met de Slowaakse Viktoria Kuzmova, kwam het toernooi ten einde na een 6-4 6-4-nederlaag tegen Miyu Kato uit Japan en de Amerikaanse Sabrina Santamarina.

Ashleigh Barty heeft de derde ronde bereikt van de US Open. De als eerste geplaatste Australische was in twee sets te sterk voor de 18-jarige Deense debutante Clara Tauson, de nummer 78 van de wereld. Barty (25) zegevierde na anderhalf uur: 6-1 7-5.

Barty, eerder dit jaar winnares op Wimbledon, kwam in New York nog niet verder dan de vierde ronde. In haar volgende partij speelt ze tegen de Amerikaanse Shelby Rogers of de Roemeense Sorana Cirstea.

