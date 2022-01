Soap gaat door: Djokovic weet nog niets over langer verblijf, maar kent al wel naam tegenstander Australian Open

Novak Djokovic weet nog altijd niet of premier Scott Morrison hem toegang verleent tot Australië, maar de Servische nummer 1 van de wereld is door de toernooileiding van de Australian Open wel al gewoon toegevoegd tot het speelschema.

Sterker: Djokovic kent de naam van zijn tegenstander in de eerste ronde ook al. De titelverdediger en recordkampioen in Melbourne - hij won er al negen keer - speelt tegen een landgenoot: Miomir Kecmanovic. De loting begon een uur later vanwege de onduidelijkheid over de deelname van Djokovic.

Djokovic is niet ingeënt tegen Covid en wacht nog altijd op een beslissing van de Australische minister van Immigratie, die discretionaire bevoegdheid heeft om hem uit te zetten. Een rechterlijke uitspraak van maandag geeft de titelhouder toestemming om in het land te blijven ondanks onregelmatigheden in de procedure voor het verkrijgen van zijn visum.

Van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp begint tegen de Duitser Jan-Lennard Struff, zo bleek uit de loting die vandaag plaatsvond. Struff is de nummer 50 van de wereld. Tallon Griekspoor treft de Italiaan Fabio Fognini, die 36ste staat op de wereldranglijst.



In het vrouwentoernooi staat vooralsnog één Nederlandse deelneemster. Arantxa Rus neemt het in de eerste ronde op tegen de Sloveense Tamara Zidansek, de nummer 31 van de wereld. Indy de Vroome, Arianne Hartono en Richèl Hogenkamp moeten nog één kwalificatieronde zien door te komen. Hetzelfde geldt bij de mannen voor Jesper de Jong, die de Australiër Edward Winter in twee sets versloeg: 6-1 6-2.

Hartono schakelde de Belgische Ysaline Bonaventure uit in drie sets (6-2 4-6 6-4), terwijl Hogenkamp in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi te sterk was voor de Australische Lizette Cabrera: 6-4 7-5.



Het hoofdtoernooi begint maandag in Melbourne.