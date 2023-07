Spaanse sensatie Carlos Alcaraz (20) wint nu ook op gras: ‘Blijkbaar ben ik een snelle leerling’

Alcaraz deed zijn verhaal in prima Engels, nadat hij kort na zijn championship point een ferme knuffel kreeg van Novak Djokovic en al zijn familieleden en begeleiders in zijn box op de tribune van het Centre Court. Daar wist hij Djokovic in vijf sets te verslaan, als eerste speler sinds Andy Murray in de finale op 7 juli 2013. ,,Het is een droom die uitkomt. Het is geweldig om hier te winnen, maar zelfs als ik hier had verloren was ik enorm trots op mezelf geweest. Om hier tegen zo'n legende te mogen spelen, dat is ongelooflijk. Op dit podium te mogen spelen is onvoorstelbaar voor een jongen van 20 jaar. Ik ben heel trots op mezelf en mijn team. Het werk dat we elke dag investeren in mijn spel maakt dat we dit nu mogen meemaken", zei Alcaraz, wiens broertje Jaime (11) vijf uur lang vol trots toekeek hoe zijn broer een sensationele finale speelde.



,,Sinds ik ben geboren kijk ik al tegen jou op. Toen won jij al toernooien. Ongelooflijk hoe lang jij al zo goed bent, enorm respect", zei Alcaraz vervolgens met zijn blik gericht op Djokovic. Alcaraz werd geboren in 2003, het jaar waarin Djokovic proftennisser werd.