Spaanse tiener Alcaraz naar laatste vier in Miami, Osaka in finale tegen Swiatek

Alcaraz was tot tweemaal toe twee punten verwijderd van een nederlaag. Bij 5-4 in de derde set stond hij met 15-30 achter en in de beslissende tiebreak keek hij tegen een 5-3-achterstand aan. Alcaraz toonde zich echter mentaal sterk en won de laatste vier punten van de wedstrijd. Hij maakte het af met een fraaie backhandpassing, waarna het Amerikaanse publiek losging.

,,Het is net of ik in Spanje speel. Het is ongelooflijk, het publiek geeft me zoveel energie. Zonder de fans was het niet mogelijk om door te dringen tot de halve finales”, zei Alcaraz, die twee weken geleden ook al de laatste vier haalde in Indian Wells. Daar verloor hij van zijn landgenoot Rafael Nadal.

In Miami neemt Alcaraz het op tegen titelhouder Hubert Hurkacz uit Polen, die eerder Daniil Medvedev verraste. De andere halve finale gaat tussen de Noor Casper Ruud en Francisco Cerundolo uit Argentinië.

Vrouwen

Bij de vrouwen gaat de finale in Miami tussen Naomi Osaka en Iga Swiatek. Osaka was olympisch kampioene Belinda Bencic met 4-6 6-3 6-4 de baas, Swiatek versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula met 6-2 7-5.

De 24-jarige Osaka, op de mondiale ranglijst teruggevallen naar plek 77, stond niet eerder in de eindstrijd in Miami. Ze sloeg tegen Bencic 18 aces en nog geen speelster had dit jaar meer aces geslagen in een wedstrijd.

,,In de tweede set zei ik tegen mezelf: Luister, als ze je verslaat, zal iemand je op een brancard van de baan moeten dragen, want je gaat voor alles vechten. Ik denk dat ik mijn kansen heb gegrepen. Ik ben oprecht blij dat dit zo’n zware wedstrijd was, want ik heb het gevoel dat ik die leerervaring nodig heb en ik heb veel geleerd vandaag”, zei Osaka na afloop.

Voor Osaka was het pas haar eerste zege op Bencic in vier ontmoetingen op de WTA Tour. Ze kan haar derde WTA 1000-titel pakken: in 2018 won ze in Indian Wells en in 2019 in Beijing.

De Poolse Iga Swiatek (20) boekte ten koste van Pegula al haar zestiende zege op rij. Ze had een uur en 48 minuten nodig om zich te ontdoen van de Amerikaanse mondiale nummer 21. ,,Ondanks dat het midden in de nacht is, ga ik wat tijd nemen om te relaxen. Het was namelijk een intense wedstrijd en ik heb alles moeten geven”, zei Swiatek. Ze lost volgende week de gestopte Ashleigh Barty af als aanvoerster van de wereldranglijst.

De laatste twee edities van het toernooi van Miami werden gewonnen door Barty.