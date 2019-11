Spanje na thriller tegen Groot-Brittannië naar Davis Cup-finale

Spanje heeft zich vannacht geplaatst voor de finale van de Davis Cup. De ploeg rond Rafael Nadal versloeg in de halve eindstrijd Groot-Brittannië met 2-1. In het cruciale dubbelspel tegen Jamie Murray en Neal Skupski bleken Nadal en Feliciano Lopez in een thriller van twee sets te sterk: 7-6 (3), 7-6 (8). In de eindstrijd van de Davis Cup Finals in Madrid treft Spanje zondag Canada. De Canadezen klopten zaterdag Rusland.