Speelschema: Dit staat er vandaag op Wimbledon op het programma

Test op ATP Tour met coaching op de baan voor tennissers

Tennissers op de ATP Tour mogen in het tweede deel van het seizoen tijdens hun partijen actief worden aangemoedigd door hun coach. De ATP staat dat bij wijze van test toe vanaf 11 juli, zodra Wimbledon is afgelopen. Nu is het niet toegestaan voor coaches om tijdens wedstrijden verbaal aanwijzingen te geven of aanmoedigingen te doen.

21 juni