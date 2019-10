Speelt ‘Kiki de Marathonvrouw’ niet te veel toernooien?

5e keer in 2019 Bertens in Linz wéér tegen Pavljoet­sjenko­va

6 oktober In de jacht op een ticket voor de WTA Finals hoopt Kiki Bertens komende week haar status te bevestigen met ten minste een finaleplaats bij het toernooi van Linz. Bij de loting speelt de als eerste geplaatste Wateringse tegen Anastasia Pavljoetsjenkova. Het is de de vijfde keer dit jaar dat de twee elkaar ontmoeten. Het staat 5-3 voor Bertens in de onderlinge duels en 2-2 in 2019.