Sporticonen en fans bedanken gepensioneerde Roger Federer: ‘Ik heb altijd naar je opgekeken’

Het aangekondigde afscheid van Roger Federer (41) zorgde op social media direct voor een storm van reacties. Vanuit alle hoeken van de wereld wordt de Zwitserse tennislegende bedankt voor wat hij voor de sport in het algemeen en tennis in het bijzonder heeft betekend.

Serena Williams (40) heette Federer welkom bij de ‘club van gepensioneerden’, zoals ze het zelf noemt. ,,Ik heb altijd naar je opgekeken en je bewonderd”, schrijft ze op Instagram bij enkele foto’s van haar en Federer, die slechts enkele weken ouder is. ,,Onze wegen zijn zo vergelijkbaar. Je hebt ontelbare miljoenen mensen geïnspireerd - inclusief mij. We zullen je nooit vergeten. Ik applaudisseer voor je en kijk uit naar alles wat je in de toekomst gaat doen. Welkom bij de club van gepensioneerden. En bedankt dat jij jij bent, Roger Federer.”

Williams en Federer zijn de boegbeelden van een bijzondere tennisgeneratie. Williams veroverde 23 grandslamtitels, Federer won 20 keer een grandslamtoernooi.

De Zwitser won acht van zijn twintig grandslams op het heilige gras van Wimbledon. ,,Roger, waar moeten we beginnen? Het was een voorrecht om getuige te zijn van je reis en te zien hoe je een kampioen werd in elke zin van het woord. We zullen de aanblik van jij die onze banen siert zo missen, maar alles wat we nu kunnen doen is je bedanken, voor de herinneringen en vreugde die je aan zovelen hebt gegeven", is te lezen op de social media van Wimbledon.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rafael Nadal won liefst 14 van zijn 22 granslams op Roland Garros, maar in 2009 slaagde Federer erin de hegemonie van de Spanjaard te doorbreken op het gravel in Parijs. ,,Een legende van de sport.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nadal zelf zegt verdrietig te zijn. ,,Ik had gehoopt dat deze dag nooit zou komen", aldus de Spaanse rivaal van Federer.

Voormalig topskiester Lindsay Vonn noemt Federer ,,zonder twijfel de grootste aller tijden”. De Amerikaanse hoopt dat haar goede vriend snel klaar is voor de volgende uitdaging, maar dan waarschijnlijk in de sneeuw ,,Ik zie je op de hellingen.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landgenoot en Davis Cup-partner Stanislas Wawrinka bedankt zijn vriend voor alles wat hij voor hem gedaan heeft: ,,Het was een eer.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook collega Petra Kvitová gaat Federer missen: ,,Tennis zal niet hetzelfde zijn zonder jou", laat ze weten. ,,Je bent altijd een enorme inspiratie voor me geweest.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Collega en landgenote Belinda Bencic post meerdere foto's. Een uit lang vervlogen tijden als klein meisje naast Federer, en twee recentere beelden, onder meer van toen het duo in 2019 namens Zwitserland de Hopman Cup won. ,,De grootste bron van inspiratie voor mij en veel anderen.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Oud-tennisser Andy Roddick proost op Federer. ,,Bedankt voor de gedeelde herinneringen, mijn vriend", laat de Amerikaan weten. ,,Het was een eer om met jou op de heilige gronden van onze sport te staan. Kom nog eens langs...”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook de Nederlander Tim van Rijthoven eert Federer: ,,Je zult altijd generaties tennissers blijven inspireren", stelt hij.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gary Lineker neemt ook altijd graag een kijkje op Wimbledon, waar hij Federer dus regelmatig zag spelen. De Match of the Day-presentator heeft mooie woorden over voor de Zwitser. ,,Het is een van de grootste genoegens in het leven geweest om jou te zien spelen. Je hebt zoveel plezier gebracht aan zovelen. Heel veel succes met wat er nu op je pad komt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Piers Morgan is het lang niet altijd met Lineker eens, maar over Federer duidelijk wel. ,,Voor mij is hij de beste en meest stijlvolle speler ooit. Een genie. Bedankt voor al het vermaak.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lia Wälti, middenvelder van Arsenal en captain van de Zwitserse vrouwenploeg, heeft Federer altijd als haar grote voorbeeld beschouwd. ,,Wat een exceptionele sportman, op en naast de baan. Je bent oprecht een grote inspiratiebron voor mij.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kees Kwakman is naast voetbalanalyticus op ESPN ook een fervent tennisliefhebber. De Volendammer laat een traantje om het afscheid van Federer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza laat ook een traantje, maar deelt ook een mooie foto van haar samen met Federer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Carlos Alcaraz, na zijn winst in New York de nieuwe nummer 1 van de wereld, deelt slechts een gebroken hart. De 19-jarige Spanjaard had waarschijnlijk dolgraag nog eens tegen Federer willen spelen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het afscheid van Federer komt heel kort nadat van Serena Williams, al hintte de 40-jarige Amerikaanse deze week al op een comeback in de stijl van Tom Brady.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Je hebt de sport voor altijd veranderd", is de korte maar bondige tekst van ATP Tour.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Laver Cup in Londen wordt volgende week zijn laatste toernooi. ,,Bedankt dat je een onuitputtelijke bron van inspiratie bent.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Roger is op heel veel manieren enorm belangrijk geweest voor het toernooi, maar meer nog voor tennis in het algemeen”, schrijft Richard Krajicek op de site van het ABN Amro-toernooi, waarvan hij directeur is. ,,Toen hij als 17-jarige zijn eerste wildcard kreeg, wist mijn voorganger Wim Buitendijk dat hij een groot talent was. Maar dat hij zou uitgroeien tot het icoon dat hij nu is, kon niemand vermoeden. We zijn enorm trots op het feit dat hij voor altijd aan ons toernooi verbonden blijft door de bijzondere successen die hij hier boekte.” Federer won het toernooi in Rotterdam drie keer.

Volledig scherm Roger Federer na zijn gewonnen finale in 2018 tegen Grigor Dimitrov. Naast hem Richard Krajicek. © AP