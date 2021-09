Sprookje Van de Zandschulp op US Open duurt voort: in historische vierde ronde na winst op Bagnis

Botic van de Zandschulp blijft stunten op de US Open. De 25-jarige tennisser bereikte vrijdagavond (lokale tijd) als eerste Nederlander de vierde ronde van een grandslamtoernooi. De nummer 117 van de wereld was op Flushing Meadows te sterk voor de Argentijn Facundo Bagnis: 3-6 6-0 6-2 6-2.

Van de Zandschulp beleeft in New York het absolute hoogtepunt uit zijn tennisloopbaan. De nummer 117 van de wereld bereikte al als eerste Nederlander sinds Igor Sijsling in 2013 op Wimbledon de derde ronde van een grandslamtoernooi, nu plakt hij daar in elk geval nog een ronde aan vast.

Daarmee is hij de eerste Nederlander sinds 2004 die in de vierde ronde staat van een grand slam. De laatste landgenoot die erin slaagde de laatste 16 te bereiken op een grandslamtoernooi was Sjeng Schalken. Zeventien jaar geleden haalde Schalken de kwartfinales op Wimbledon.

Tegen de wat hoger aangeslagen Argentijn Facundo Bagnis (de nummer 80 van de wereld) moest Van de Zandschulp, die elf aces sloeg in de partij, op baan 17 van het Billie Jean King National Tennis Center even op gang komen. De eerste set ging met 6-3 naar de Argentijn. De tweede set was met duidelijke cijfers voor de Nederlander: 6-0. Daarna maakte hij het in twee keer 6-2 af. De partij duurde 2 uur en 29 minuten.

Van de Zandschulp heeft al zes partijen gewonnen in New York. In totaal heeft hij al 22 sets gespeeld. In al zijn partijen verloor hij de eerste set en in de eerste ronde kwam hij zelfs terug na een achterstand van 2-0 in sets.

In de vierde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer 14 van de wereld.