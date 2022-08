Stefanos Tsitsipas en Taylor Fritz ten onder tegen qualifiers op US Open

Stefanos Tsitsipas is op de US Open in de eerste ronde blijven steken. De nummer 4 van de plaatsingslijst moest in een merkwaardige partij met 6-0 6-1 3-6 7-5 zijn meerdere erkennen in de Colombiaan Daniel Elahi Galán.

De 24-jarige Tsitsipas begon dramatisch aan het duel met de mondiale nummer 94. Pas bij een 6-0 5-0-achterstand wist hij een game te winnen. In de derde set leek Tsitsipas het duel langzaam maar zeker naar zich toe te trekken en in de vierde set nam hij een 4-2-voorsprong. De Griek wist echter geen vijfde set af te dwingen en ging in de fout op het negende wedstrijdpunt voor Galán.

Tsitsipas is er in New York nog nooit in geslaagd de tweede week te halen. Vorig jaar verloor hij in de Verenigde Staten de derde ronde, zijn beste prestatie op het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

Tegelijkertijd werd ook de als tiende geplaatste Amerikaan Taylor Fritz uitgeschakeld. Hij werd in vier sets verrast door zijn landgenoot Brandon Holt. Het werd 6-7 (3) 7-6 (1) 6-3 6-4 voor de nummer 303 van de wereld, de zoon van tweevoudig US Open-kampioene Tracy Austin (1979 & 1981).

Fritz (24) had in de derde ronde de tegenstander kunnen worden van Botic van de Zandschulp, die als 21ste geplaatst is in New York. Nooit eerder reikte Fritz in eigen land verder dan de derde ronde.

Brandon Holt viert zijn overwinning.