Stefanos Tsitsipas prolongeert titel in Monte Carlo

Davidovich Fokina, de nummer 46 van de wereld, stond in Monte Carlo voor het eerst in de finale van een ATP-toernooi. De 22-jarige Spanjaard had in de tweede ronde Novak Djokovic verrast. Hij versloeg na de nummer 1 van de wereld ook David Goffin, Taylor Fritz en Grigor Dimitrov. Tsitsipas had in de halve finales Alexander Zverev geklopt, de Duitse nummer 3 van de mondiale ranglijst.