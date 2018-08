Stephens in finale tegen Halep, Tsitsipas treft Nadal

Stephens stuit in de finale op Simona Halep. De als eerste geplaatste Roemeense had weinig problemen met de Australische Ashleigh Barty, die in de kwartfinales Kiki Bertens versloeg: 6-4 6-1. Halep, de nummer één van de wereld, won het toernooi in Montreal twee jaar geleden.

Nadal

Stefanos Tsitsipas staat in de finale van het toernooi van Toronto. Zijn tegenstander vandaag is de huidige nummer één van de wereld, Rafael Nadal.



De negentienjarige Griek rekende gisteren in de halve eindstrijd af met de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson: 6-7 (4) 6-4 7-6 (7). De partij duurde liefst 2 uur en 48 minuten.



In de andere halve finale won de als eerste geplaatste Nadal in twee sets van de Rus Karen Chatsjanov: 7-6 (3) 6-4. Chatsjanov schakelde in de vorige ronde Robin Haase uit, maar de Spanjaard bleek een maatje te groot.



Tsitsipas, de nummer 27 van de wereld, won nog geen toernooi op de ATP Tour.