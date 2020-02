Sterke Bertens klopt Sabalenka en zet Nederland weer op voorsprong

Fed CupHet Nederlandse Fed Cup-team heeft een goede stap gezet op weg naar de finaleweek in Boedapest. Kopvrouw Kiki Bertens won, toch verrassend eenvoudig, van Aryna Sabalenka: 6-4, 6-4 Nederland leidt nu in Den Haag met 2-1 tegen Wit-Rusland.

Door Rik Spekenbrink



Niet vaak gezien: Kiki Bertens die de enthousiaste stemming in een tennisstadion omarmt. Ze besloot het thuisvoordeel in de Haagse Sportcampus Zuiderpark vanmiddag maar als een voordeel te zien, in plaats van te ervaren als extra druk. En weer nam ze de Fed Cup-ploeg op sleeptouw, met haar 20ste zege in het enkelspel zorgde ze voor het tweede Nederlandse punt in de ontmoeting met Wit-Rusland.

,,Ik speelde erg goed vandaag, een stuk beter dan gisteren‘’, aldus Bertens na afloop. ,,Ik ben ook blij dat zij (Sabalenka, red.) iets minder speelde dan gisteren tegen Arantxa. Het was een beetje shaky op het einde, maar ik ben blij dat de overwinning binnen is.”

Volledig scherm Kiki Bertens. © BSR Agency

Er stond inderdaad een heel andere Bertens op de baan dan gisteren. Toen begon ze, bevangen door spanning, moeizaam aan haar partij en duurde het anderhalve set voordat ze ‘los’ was. Nu was de nummer 8 van de wereld vanaf de eerste bal scherp. Dat zou ook nodig zijn, tegen de hardhitter Sabalenka. Die liet gisteren nog weinig heel van Arantxa Rus, met liefst 32 winners op 64 gewonnen punten.

Direct was duidelijk dat het vandaag een andere partij zou worden. Bertens serveerde goed, zeker ook op haar tweede opslag, en maakte amper fouten. Na zes games ‘op service’ was daar op 3-3 ineens een break op love voor Bertens. Die ging zelfs nog wat beter spelen en had na een goed half uur de eerste set al binnen.

Bertens won vier van de zes onderlinge ontmoetingen met Sabalenka, momenteel dertiende op de wereldranglijst, maar de laatste twee partijen gingen vorig jaar verloren.

Frustraties bij Sabalenka

In de tweede set nam de Wit-Russische een vroeg break voorsprong, maar die hield geen stand. Sterker, een paar games later was het Bertens die, weer op love, brak. Sabalenka was ondertussen behoorlijk gefrustreerd, op zichzelf en het publiek, en liet zich ook nog eens behandelen door de fysiotherapeut. Bertens, duidelijk ontspannen, danste ondertussen op de feestmuziek in het uitverkochte huis.

Een kwestie van naar huis brengen dus voor Bertens, en dat deed ze, al was het pas op het vijfde matchpoint raak.

Arantxa Rus kan de zege op Wit-Rusland later vanmiddag veiligstellen, door haar partij tegen Aljaksandra Sasnvoitsj te winnen.