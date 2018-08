Steve Johnson kan in Winston-Salem seizoensprimeur pakken

De Amerikaan neemt het in de finale van het voorbereidingstoernooi op de US Open op tegen Daniil Medvedev. De 22-jarige Rus was snel klaar met Taro Daniel uit Japan (6-1 6-1). Medvedev won begin dit jaar zijn eerste ATP-titel op het hardcourt in Sydney.



In New Haven, waar de vrouwen zich voorbereiden op de US Open, gaat de finale tegen Arina Sabalenka uit Wit-Rusland en de Spaanse Carla Suárez Navarro. De twintigjarige Sabalenka versloeg de Duitse Julia Görges: 6-4 7-6 (3). Suárez Navarro (29) zag haar opponente Monica Puig uit Puerto Rico in de eerste set bij een stand van 4-4 geblesseerd opgeven.