Stich en Sukova in Hall of Fame

Federer tamelijk eenvoudig naar halve finale in Melbourne

24 januari Roger Federer heeft voor de veertiende keer in zijn imposante loopbaan de halve finales bereikt van de Australian Open. De Zwitserse tennisgrootheid troefde in de kwartfinales tamelijk eenvoudig de Tsjech Tomas Berdych af in drie sets: 7-6 (1) 6-3 6-4.