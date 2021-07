Stoppen slaan door bij tennisser: umpire ontsnapt aan glasscherven

Unicum voor Lesley Pattinama-Kerkhove na stunt op Wimbledon

28 juni Lesley Pattinama-Kerkhove (29) heeft zich voor het eerst in haar carrière verzekerd van de tweede ronde op een grand slam. Ze versloeg in Londen voormalig wereldtopper Svetlana Koeznetsova overtuigend met 6-3, 6-3. In de volgende ronde treft ze Garbine Muguruza.