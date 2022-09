Stuiterend racket zorgt voor neuswond bij Rafael Nadal: ‘Ik denk dat-ie niet gebroken is, maar weet het niet zeker’

Met videoRafael Nadal heeft de derde ronde van de US Open bereikt. De 36-jarige Spaanse tennisser rekende in het Arthur Ashe Stadion in New York in vier sets af met de Italiaan Fabio Fognini: 2-6 6-4 6-2 6-1.

De 22-voudig grandslamwinnaar raakte in de vierde set nog geblesseerd. Zijn racket stuiterde tegen zijn neus waardoor hij een bloedneus opliep. Hij werd kort behandeld, maar kon verder. Na 2 uur en 43 minuten besliste hij de partij op eigen service.

De als tweede geplaatste Spanjaard neemt het in de derde ronde op tegen Richard Gasquet. De 36-jarige Fransman schakelde de als 32e geplaatste Serviër Miomir Kecmanovic uit in vier sets.

De Spanjaard gaf na zijn zege toe dat hij even had gevreesd dat zijn neus gebroken was. ,,Ik was een beetje duizelig en het deed ook een beetje pijn”, zei Nadal die liggend naast de baan werd behandeld. ,,Het lijkt erop dat hij niet gebroken is, maar ik weet het nog niet zeker. Hij wordt dikker en dikker.”

De winnaar van de Australian Open en Roland Garros dit jaar begon slecht tegen Fognini en kwam een set en 4-2 in de tweede set achter. ,,Ik moest echter beter gaan spelen. Meer dan anderhalf uur was ik niet echt aan het vechten. Het was een van de slechtste starts voor mij in mijn hele carrière. Als dat gebeurt, moet je rustig en positief blijven. De wedstrijd is lang.”

Speelschema en uitslagen

Bekijk hier het complete schema en alle uitslagen terug tijdens deze editie van de US Open

Carlos Alcaraz bereikte eenvoudig de derde ronde op Flushing Meadows. De 19-jarige Spanjaard, als derde geplaatst in New York, won in drie sets van Federico Coria: 6-2 6-1 7-5. De Argentijn had in de eerste ronde Tallon Griekspoor uitgeschakeld. Alcaraz treft in de derde ronde de Amerikaan Jenson Brooksby.