Stunt Nederlandse qualifier Hartono blijft uit bij debuut op Australian Open

Tennisster Arianne Hartono heeft in de eerste ronde van de Australian Open net niet voor een verrassing kunnen zorgen. De relatief onbekende Nederlandse, die haar debuut maakte op een grandslamtoernooi, verloor in de openingsronde met 2-6 6-4 6-3 van de Amerikaanse Amanda Anisimova. Hartono stond halverwege nog met 6-2 4-2 voor.

De 25-jarige Hartono, die de afgelopen week drie kwalificatiewedstrijden wist te winnen, had lange tijd het beste van het spel. De mondiale nummer 191 kon haar niveau echter niet vasthouden en zag de jonge en onstuimige Amerikaanse steeds beter in de wedstrijd komen. De 20-jarige Anisimova maakte het na een uur en 44 minuten af op haar eerste wedstrijdpunt, door een fout van de Nederlandse.

Hartono begon voortvarend aan haar eerste wedstrijd ooit op het hoogste podium en legde de Amerikaanse haar wil op. De qualifier leek niet onder de indruk bij haar debuut en sloeg de ene na de andere winner, terwijl Anisimova erg onzorgvuldig speelde.

Aangeslagen

Een belangrijk moment in de wedstrijd vond plaats bij een 4-3-voorsprong voor Hartono in de tweede set. De Nederlandse had de hoek na een hoge bal van haar tegenstandster voor het uitkiezen, maar ze raakte de bal volledig verkeerd. In plaats van deuce werd het 4-4, waarna de wat aangeslagen Hartono ook de laatste twee games van de set verloor.

In de beslissende set kwam Hartono na breaks over en weer nog met 2-1 voor, maar nadat ze die break voorsprong had weggegeven, daalde haar niveau. Met onbevangen tennis probeerde ze nog terug in het duel te komen, maar Anisimova serveerde het duel overtuigend uit.

Collegetennis

Hartono, die Indonesische ouders heeft, maakte pas vorig jaar haar debuut op een WTA-toernooi in Luxemburg. Ze genoot haar opleiding in het Amerikaanse collegetennis, waar ze in 2018 als student aan de Universiteit van Mississippi het toonaangevende NCAA-kampioenschap wist te winnen.

Anisimova stond in 2019 op de 21ste plek van de wereldranglijst. Dat jaar haalde ze de halve finales op Roland Garros en de vierde ronde op de Australian Open. In aanloop naar de Australian Open van dit jaar won zij ruim een week geleden al een voorbereidingstoernooi in Melbourne.

Volledig scherm Amanda Anisimova © AFP