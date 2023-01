Superieure Djokovic wint voor tiende keer Australian Open en evenaart Grand Slam-record Nadal

Met video's Rafael Nadal in zak en as na exit op Australian Open: ‘Ik ga niet liegen, ik ben mentaal kapot’

Titelhouder Rafael Nadal is in de tweede ronde uitgeschakeld op de Australian Open. De Spaanse nummer één van de plaatsingslijst - na de afmelding van zijn landgenoot Carlos Alcaraz - liep een blessure op in de tweede set en verloor uiteindelijk in drie sets van de Amerikaan Mackenzie McDonald: 6-4, 6-4, 7-5.

18 januari