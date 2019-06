Supertalent Anisimova (17) laat weinig heel van Halep

Halep had nog geen set verloren en was in de vorige ronde nog in 45 minuten klaar met de 18-jarige Poolse Iga Swiatek (6-1, 6-0). De Amerikaanse tiener had slechts 28 minuten nodig om de eerste set met duidelijke cijfers te winnen. De nummer 51 van de mondiale ranglijst speelde onbevangen en liet met enkele fraaie passeerslagen zien dat er rekening met haar moet worden gehouden. In de tweede set nam ze zelfs een 3-0-voorsprong, maar de tien jaar oudere Halep kwam terug tot 4-4. Anisimova wist tot haar eigen verbazing de wedstrijd alsnog te winnen, ook door slordig spel van Halep.

Nog geen set verloren

,,Fantastisch dat ik hier bij mijn debuut in dit stadion kan winnen”, zei Anisimova over haar beste prestatie in haar nog korte loopbaan. Op de Australian Open bereikte ze al verrassend de vierde ronde en ook Kiki Bertens maakte al kennis met het grote talent. In de tweede ronde in Rome had de Nederlandse ruim twee uur nodig om Anisimova te verslaan. In Parijs kan tot nu toe niemand de Amerikaanse stoppen. Ze verloor nog geen set op weg naar de halve finale.