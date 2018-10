Svitolina schakelt titelhoudster Wozniacki uit

Wozniacki won de eerste set met 7-5 en nam een break voorsprong in de tweede set. De Deense wist dat ze in twee sets moest winnen van haar opponente. Svitolina kwam echter terug en benutte bij 6-5 in de tweede set na een lange en spannende game haar vijfde setpunt.



Door setwinst plaatst Svitolina zich als groepswinnares voor de halve finales. Eerder verzekerde de Tsjechische Karolina Pliskova zich in de witte groep al van een langer verblijf in Singapore. Zij versloeg landgenote Petra Kvitova in twee sets.