Swiatek en Potapova winnen WTA-toernooien, Alcaraz knokt zich naar finale in Barcelona

De Poolse Iga Swiatek heeft het WTA-toernooi van Stuttgart op haar naam geschreven. In de finale versloeg ze Aryna Sabalenka in twee sets. Het werd 6-2, 6-2 voor Swiatek, die daarmee haar vierde toernooizege op rij boekte.

De huidige nummer één van de wereld won eerder dit seizoen ook al de toernooien van Doha, Indian Wells en Miami en heeft nu al 23 wedstrijden op rij niet meer verloren.



Voor Sabalenka, de nummer drie van de plaatsingslijst, was het haar eerste finale van het jaar. Ook vorig jaar was Sabalenka de nummer twee in het Duitse Stuttgart. Destijds verloor ze van de inmiddels gestopte Ashleigh Barty uit Australië.

Potapova verslaat landgenote in Istanbul

Anastasia Potapova uit Rusland heeft de finale van het WTA-toernooi in Istanbul gewonnen. In twee sets was ze haar landgenote Veronika Koedermetova de baas. Het werd 6-3 en 6-1 voor Potapova, die met haar zege tevens haar eerste WTA-titel won.

Voor Potapova was het haar derde WTA-finale, nadat ze in 2018 de finales van de toernooien in Moskou en Tashkent verloor. Sindsdien kampte de 21-jarige Russische onder andere met een enkelblessure.

Tegenstandster Koedermetova speelde in Istanbul haar derde finale van 2022, maar won er tot op heden nog geen één.

Alcaraz knokt zich naar finale in Barcelona

Carlos Alcaraz heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi in Barcelona. In drie sets troefde hij Alex de Minaur uit Australië af. Het werd 6-7 (4), 7-6 (4) en 6-4 voor de Spanjaard. Na ruim drie uur en veertig minuten spelen kan Alcaraz zich opmaken voor zijn derde finale van 2022, die later op zondag wordt gespeeld.

Eerder dit jaar greep Alcaraz de overwinning bij het internationale toernooi van Rio de Janeiro en het masterstoernooi in Miami.

In de finale in Barcelona neemt hij het op tegen zijn landgenoot Pablo Carreño Busta, die in de halve finale de Argentijn Diego Schwartzman versloeg met 6-3, 6-4.

De 18-jarige Alcaraz stuntte vrijdag al door in zich ten koste van Stefanos Tsitsipas te plaatsen voor de beste vier van het ATP-toernooi in Barcelona. De Spanjaard versloeg de nummer 1 van de plaatsingslijst met 6-4, 5-7, 6-2.

De halve finales van het graveltoernooi in Barcelona werden vanwege regen verplaatst naar de zondag. Daardoor vinden de halve eindstrijd en de finale op dezelfde dag plaats.

