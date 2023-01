Tallon Griekspoor begint tennisseizoen met overwinning in India

Novak Djokovic in ATP Finals tegen Daniil Medvedev en Stefanos Tsitsipas, Wesley Koolhof treft Nick Kyrgios

Novak Djokovic neemt het komende week in de groepsfase van de ATP Finals in Turijn op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas en Daniil Medvedev uit Rusland. Ook Medvedevs landgenoot Andrej Roeblev zit in deze groep.

10 november