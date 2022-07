Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven bereiken hoogste ATP-ranking uit loopbaan

Lesley Pattinama-Kerkhove schrijft toernooi in Portugal op haar naam

Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove heeft het ITF-toernooi in het Portugese Corroios-Seixal gewonnen. In de finale was ze in twee sets te sterk voor Lina Glushko uit Israël, de mondiale nummer 268. Het werd 6-4, 6-4 voor de als derde geplaatste Pattinama-Kerkhove.

10 juli