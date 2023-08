Tallon Griekspoor gaat na stunt strijden om derde ATP-titel in carrière: ‘Kijk ernaar uit Evans in deze vorm te verslaan’

Tallon Griekspoor heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi in Washington. De beste tennisser van Nederland versloeg zaterdagavond (lokale tijd) in de halve finale de als eerste geplaatste Amerikaan Taylor Fritz, de nummer 9 van de wereld, in drie sets: 3-6 6-3 6-2. Het was voor Griekspoor zijn eerste zege op een top 10-speler. Hij staat zondag voor de derde keer in zijn carrière in de finale van een ATP-toernooi.

De Nederlander, 37ste op de wereldranglijst, begon niet goed aan de partij en leverde direct zijn eerste servicegame in. Zodoende stond het binnen een kwartier al 3-0 voor Fritz, de nummer negen van de wereld. Die achterstand kwam Griekspoor in de eerste set niet meer te boven: 6-3.

Griekspoor liet zich niet ontmoedigen door het setverlies. Fritz, die tot zover in het toernooi sterk had geserveerd, had moeite met het spel van de Nederlander. De tweede omgang verliep aanvankelijk op service, maar in de zevende game wist Griekspoor te breken. Bij een 5-3 voorsprong ontspon zich vervolgens een bloedstollende game, waarin de Nederlander het derde setpoint verzilverde en de stand in sets gelijktrok.

Opnieuw break

In de derde set brak Griekspoor op 2-2 opnieuw de service van de Amerikaan, net als even later toen hij met 4-2 leidde. Vervolgens maakte hij het op zijn eerste matchpoint meteen af. Van de laatste 27 punten pakte Griekspoor er 20.

Na afloop zei de Noord-Hollander dat hij erg op zoek was naar een zege op een speler uit de top 10. ,,En om dan ook nog Fritz in zijn eigen land te verslaan, is best bijzonder. Mijn service gaat deze week heel goed en ik voel me lekker. Dit is een aardig begin van de wedstrijden in de Verenigde Staten, ik heb niet veel om over te klagen.” Griekspoor maakt zich ook op voor de US Open, die eind deze maand begint.

Volledig scherm Tallon Griekspoor. © ANP / EPA

Griekspoor staat zondag voor de derde keer in zijn carrière in de finale van een ATP-toernooi. Hij won dit jaar de eerste ATP-toernooien uit zijn loopbaan: in januari in het Indiase Pune en in juni voor eigen publiek de Libéma Open in Rosmalen. ,,Dat was al een droom. Het komt dit seizoen allemaal samen. Ik heb er hard voor gewerkt”, zegt Griekspoor, die dit seizoen al veel meer wedstrijden (27) won dan in het hele vorige seizoen (17).

Daniel Evans

De Nederlander speelt later op zondag tegen de Brit Daniel Evans om de titel. De nummer 30 van de wereld won in de halve finales van de Bulgaar Grigor Dimitrov in twee sets: 6-3 7-6 (4). De 33-jarige Evans gaat voor zijn tweede ATP-titel. In 2021 won hij in Melbourne. ,,Ik heb er heel veel zin in. Ik heb twee keer van Evans verloren, maar op dat moment was ik een heel andere speler dan nu", aldus Griekspoor over Evans.

Dat beide duels met Evans vorig jaar - en dus niet zo gek lang geleden - plaatsvonden, geeft aan over hoeveel zelfvertrouwen Griekspoor momenteel beschikt. In september moest hij in de Daviscup zijn meerdere erkennen in de Brit en een maand later in Antwerpen opnieuw. Beide duels werden op een indoorbaan gespeeld.

,,Het zal sowieso een battle worden. Ik kijk ernaar uit hem in deze vorm te verslaan. Ik heb er onwijs veel zin. Veel spelers klagen deze week over de zware omstandigheden en dat ze de ballen moeilijk ‘weg’ krijgen, maar ik heb daar weinig moeite mee en serveer al de hele week sterk.”

Griekspoor gaat richting de mondiale top 20 en bezet nu virtueel de 26e plaats. Mocht hij het toernooi winnen, dan gaat hij naar plek 21. In 2001 haalde Sjeng Schalken ook de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Hij verloor toen van de Amerikaan Andy Roddick.

Tsitsipas pakt in Mexico zijn eerste titel van het jaar

Stefanos Tsitsipas heeft zijn eerste titel van het jaar binnen. De Griekse nummer 5 van de wereld was in de finale in het Mexicaanse Los Cabos te sterk voor Alex de Minaur uit Australië: 6-3 6-4. Tsitsipas stijgt maandag door zijn zege naar de vierde plek op de wereldranglijst, ten koste van de Noor Casper Ruud. Tsitsipas won zijn eerdere negen partijen tegen de als vijfde geplaatste De Minaur ook al. Op het Mexicaanse hardcourt ging het vooral in de tweede set even gelijk op, maar de Griek plaatste bij 4-4 een cruciale break. Na een bal achter de lijn van De Minaur had Tsitsipas de toernooizege na zijn daaropvolgende servicegame binnen.

Bekijk hier onze nieuwste sportvideo's: