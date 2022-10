Tallon Griekspoor geeft op in Florence

Na de nederlagen tegen de Canadees Vasek Pospisil (Tel Aviv) en de Kazach Aleksandr Boeblik (Astana) gaf Griekspoor vandaag in Florence vanwege een blessure op tegen de Rus Aslan Karatsev. Griekspoor, de nummer 54 van de wereld, had de eerste set met 6-3 verloren en stond in de tweede met 2-1 achter. Karatsev is als vijfde geplaatst op het indoortoernooi in Italië.

Het is nog niet duidelijk waarom Griekspoor opgaf. Bij winst zou Griekspoor het in de tweede ronde mogelijk opnemen tegen Tim van Rijthoven, die afgelopen weekend twee kwalificatiewedstrijden wist te winnen. Van Rijthoven speelt in de eerste ronde van het hoofdtoernooi tegen de Zweed Mikael Ymer.

Voor de 26-jarige Griekspoor is het al zijn vierde nederlaag op rij in de openingsronde van een ATP-toernooi. Ook op de US Open in augustus zat zijn toernooi er al na één wedstrijd op. Tussen de US Open en het toernooi van Tel Aviv boekte hij wel twee zeges in de Davis Cup. Het toernooi in Florence staat eenmalig op de kalender en geldt als vervanging van de toernooien die in Azië zijn afgelast in verband met het coronavirus.