Tallon Griekspoor geeft op in Madrid na verzwikken enkel: ‘Geen spierschade, het is afwachten’

Griekspoor had Munar eerder dit jaar in het Indiase Pune verslagen, om een paar dagen later dat toernooi op zijn naam te schrijven, maar deze keer moest hij opgeven. Na een medische time-out ging Griekspoor wel weer de baan op en hij sleepte er zelfs nog een tiebreak uit. Toen die met 7-3 verloren ging besloot de Nederlander de strijd te staken.

Griekspoor liet een dag later weten geen spierschade te hebben opgelopen, zo is diezelfde avond gebleken in een Spaans ziekenhuis. De nummer 2 van Nederland keert terug naar Nederland voor nader onderzoek. ,,Verdere onderzoeken in Nederland zijn nodig. Maar alles, zoals de spieren, is in orde. Dus we weten nog niet veel meer, het is een kwestie van afwachten”, zei coach Kristof Vliegen. Na het weekend zal Griekspoor in Nederland verder onderzocht worden, aldus de Belgische coach.