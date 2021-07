Tallon Griekspoor geeft op in tweede ronde Gstaad

Djokovic zonder setverlies én met jubileumze­ge naar vierde ronde Wimbledon

2 juli Novak Djokovic heeft zich in drie sets geplaatst voor de vierde ronde van Wimbledon. De Servische nummer 1 van de wereld rekende in iets meer dan 2 uur af met de Amerikaan Denis Kudla: 6-4 6-3 7-6 (7). Het betekende zijn 75ste overwinning op het ‘heilige gras’ in Londen.