Tallon Griekspoor in Wenen wéér onderuit in een eerste ronde

Tallon Griekspoor heeft voor de zesde keer op rij in de openingsronde van een ATP-toernooi verloren. De nummer 71 van de wereld moest op het indoortoernooi van Wenen met 6-4 6-2 zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Marcos Giron, die dertien plekken hoger staat op de mondiale ranglijst.

Giron had in de eerste set aan één break voldoende voor setwinst. Bij 5-4 in de eerste set kreeg Griekspoor nog drie breakpoints, maar de Amerikaan won vijf punten op rij. In de tweede set leverde Griekspoor bij 1-1 zijn servicegame in en bij 2-4 deed hij dat nogmaals met een slordige game. Niet veel later haalde Giron de zege eenvoudig binnen met een lovegame. De partij duurde een uur en een kwartier.

De 26-jarige Griekspoor haalde eind augustus de tweede ronde in Winston-Salem, maar bleef vervolgens op de US Open en op de indoortoernooien van Tel Aviv, Astana, Florence en Antwerpen in de eerste ronde steken. Kort na de US Open boekte hij wel twee zeges in de Daviscup.

Afgelopen weekend was Griekspoor wel succesvol in het dubbelspel. Aan de zijde van Botic van de Zandschulp, die deze week actief is in Basel, won hij het toernooi van Antwerpen. In België liet hij al blijken dat hij snakt naar het einde van het seizoen. Komend weekend doet de nummer 2 van Nederland nog mee aan de kwalificaties van het masterstoernooi van Parijs, waarna hij - voorafgaand aan de Daviscup Finals (22 t/m 27 november) - op vakantie gaat.