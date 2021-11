Tallon Griekspoor is niet te stoppen en boekt 24ste overwinning op rij

VIDEO Novak Djokovic schrijft geschiede­nis met finale in Parijs

Novak Djokovic heeft zich bij het masterstoernooi in Parijs voor de finale geplaatst. De Servische nummer 1 van de wereld versloeg in de halve finale de Pool Hubert Hurkacz in drie sets: 3-6 6-0 7-6 (5). Djokovic sluit daarmee ook het jaar af als nummer 1 van de wereld. Hij is de eerste tennisser die dat voor de zevende keer doet.

6 november