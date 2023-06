Tallon Griekspoor klaar voor volgende stap: ‘Ik kan de sprong naar de top 20 maken’

Met video Rolstoel­ten­nis­ster Diede de Groot breidt imposante zegereeks uit met vierde titel op Roland Garros, unicum Tokito Oda (17)

Diede de Groot heeft voor de vierde keer Roland Garros gewonnen. De ogenschijnlijk onverslaanbare Nederlandse rolstoeltennisster was in de finale in Parijs duidelijk te sterk voor de als tweede geplaatste Yui Kamiji uit Japan: 6-2 6-0.