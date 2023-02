Tallon Griekspoor mist drie matchpoints en laat nummer 5 van de wereld in Doha ontsnappen

Tallon Griekspoor heeft zich net niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het ATP-toernooi van Doha. Tegen Andrej Roeblev verspeelde Griekspoor drie matchpoints en liep hij een primeur mis door voor het eerst een speler uit de top 10 van de wereld te verslaan. In een merkwaardige partij met een zinderende tiebreak in de derde set werd het 1-6, 6-1, 7-6 (8) voor Roeblev.

Griekspoor won in Rotterdam al eens van de nummer 11 (Karen Chatsjanov) en 13 (Stan Wawrinka) van de wereld en vorige week klopte hij bij het ABN Amro Open nog Alexander Zverev, de nummer 17. Maar een overwinning op een top 10 speler, die ontbrak nog op zijn resultatenlijst. Vandaag was hij er dichtbij, maar kon hij onder meer drie matchpoints niet verzilveren.

Griekspoor begon frank en vrij aan de partij. Hij kon de power in de slagen van zijn tegenstander prima pareren en op diens tweede servicebeurt sloeg hij al toe met een eerste break. Kort daarna opgevolgd door een tweede. De eerste was in precies 22 minuten gedaan. Maar de tweede set gaf een totaal ander beeld. Nu was het Roeblev die met snelle punten domineerde. Griekspoor werd gebroken, liet zich bij 1-4 behandelen aan zijn bovenbeen, maar de set ging eenvoudig naar de Rus.

In de beslissende derde set ging het wedstrijdje hard slaan vanaf de baseline gewoon door. En nu was het weer Griekspoor met het hoogste woord. Na een vroege break moest de Noord-Hollander op 4-2 nog twee breakpoints wegwerken, maar op 5-3 had hij op eigen service drie matchpoints. Die werden door Roeblev knap weggepoetst, hij brak terug. Het kwam aan op een tiebreak, waarin Griekspoor zelfs een achterstand van 6-4 goedmaakte, maar daarna toch verloor.

Roeblev: ,,Ik had het voordeel dat Tallon zowel in Rotterdam als hier in de eerste ronde al lange partijen heeft gespeeld. Als hij helemaal uitgerust was geweest, had ik geen kans gehad in die derde set. Maar ik had geluk.’’

Ook exit Botic van de Zandschulp

Ook Botic van de Zandschulp redde het niet. De Veenendaler verloor in de tweede ronde van de Fransman Alexandre Muller. De via de kwalificaties tot het hoofdtoernooi doorgedrongen Muller won in twee sets: 6-2 6-4. Lees hier meer.

Volledig scherm Andrej Roeblev. © AFP