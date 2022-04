Tallon Griekspoor mist ook München door nekblessure

Oud-winnares US Open maakt na half jaar van afwezig­heid succesvol haar rentree

Bianca Andreescu heeft na ruim zes maanden afwezigheid haar rentree op de WTA Tour opgeluisterd met een overwinning. De 21-jarige Canadese, die in 2019 de US Open won, versloeg in de eerste ronde de Duitse Jule Niemeier in twee sets: 7-6 (5) 6-3.

19 april