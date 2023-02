Tallon Griekspoor rekent in Nederlands onderonsje in Ahoy overtuigend af met Gijs Brouwer

Griekspoor is de eerste Nederlandse halvefinalist op het ABN AMRO Open sinds 2014. Negen jaar geleden reikte Igor Sijsling tot de laatste vier in Ahoy en sindsdien kwam geen landgenoot meer zo ver. Sijsling verloor in 2014 in drie sets van de Kroatische tennisser Marin Cilic, die een dag later in de finale zijn meerdere moest erkennen in de Tsjech Tomas Berdych. Griekspoor kan de eerste Nederlandse finalist worden sinds 2003. Toen bereikte Raemon Sluiter, tot eind vorig jaar de coach van Griekspoor, in zijn geboortestad de eindstrijd. Sluiter moest het daarin afleggen tegen Maks Mirni uit Belarus. De laatste Nederlandse winnaar dateert van 1998. Een kwart eeuw geleden was Jan Siemerink de beste in Ahoy.