Tallon Griekspoor speelde op eigen verzoek niet op het centercourt: ‘Ik heb genoten’

Tennisser Nick Kyrgios bekent schuld: ex-vrien­din mishandeld tijdens een ruzie

De Australische tennisser Nick Kyrgios heeft bekend dat hij begin 2021 zijn toenmalige vriendin heeft mishandeld, maar het levert hem desondanks geen straf op. Tijdens een rechtszitting in de Australische hoofdstad Canberra gaf Kyrgios toe dat hij zijn ex-vriendin Chiara Passari ruim twee jaar geleden tijdens een ruzie op de grond had geduwd. De aanklacht van mishandeling die de vrouw had ingediend, werd daarop verworpen door de rechter.