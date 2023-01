Tallon Griekspoor toont veerkracht en wint in India eerste ATP-titel: ‘Draag herinneringen voor altijd met me mee’

Met videoTallon Griekspoor mag zich winnaar van een ATP-titel in het enkelspel noemen. De Nederlander, 95ste op de wereldranglijst, boog in de finale van het toernooi in Pune, India, een achterstand om tegen de Fransman Benjamin Bonzi, de nummer 60 van de wereld: 4-6 7-5 6-3. De partij duurde ruim twee uur.

De 26-jarige Griekspoor pakte in oktober van vorig jaar al wel een titel bij de ATP. Dat was in het dubbelspel. Hij won toen met landgenoot Botic van de Zandschulp de European Open in Antwerpen.

Griekspoor is de twaalfde Nederlander ooit die een ATP-toernooi in het enkelspel op zijn naam schrijft. Hij zal door zijn prestatie in Pune 34 plaatsen stijgen op de wereldranglijst: naar positie 61. Van de Zandschulp, als nummer 35 de best geplaatste Nederlander, bereikte in april vorig jaar zijn eerste enkelspelfinale bij de ATP, maar verloor toen in München van de Deen Holger Rune. Van de Zandschulp strandde in Pune in de halve finales tegen Bonzi.

Volledig scherm Tallon Griekspoor op archiefbeeld. © Jan Kok | Boomerang Fotografie

In de eerste set van de finale ging het lang gelijk op, tot de stand van 5-4 in het voordeel van Bonzi. Griekspoor verloor zijn eigen servicegame en dat kostte hem direct de set. Maar in de tweede set was het juist de Nederlander die tegen het einde van de set het verschil maakte. Zo moest een derde set voor de beslissing zorgen. Daarin had Griekspoor al snel een break te pakken en die gaf de sterk spelende Nederlander niet meer weg. Opvallend: Griekspoor had sinds eind augustus geen zege meer geboekt op de ATP Tour.



Griekspoor brak na de teleurstellende reeks resultaten met coach Raemon Sluiter en stelde eind december de Belg Kristof Vliegen aan als diens opvolger. Vliegen, met wie de Nederlander al eerder samenwerkte, was er nog niet bij in Pune, waar Griekspoor achtereenvolgens de Spanjaard Jaume Munar, de Italiaan Marco Cecchinato en de Rus Aslan Karatsev versloeg.



Nederlandse tennissers met ATP-titels in het enkelspel

- Tom Okker (26 titels)

- Richard Krajicek (17 titels)

- Sjeng Schalken (9 titels)

- Jan Siemerink (4 titels)

- Jacco Eltingh (4 titels)

- Robin Haase (2 titels)

- Martin Verkerk (2 titels)

- Paul Haarhuis (1 titel)

- Peter Wessels (1 titel)

- Mark Koevermans (1 titel)

- Tim van Rijthoven (1 titel)

- Tallon Griekspoor (1 titel)

Tussendoor hoefde hij in de kwartfinales niet in actie te komen tegen de Kroaat Marin Cilic, die zich met een knieblessure afmeldde. Cilic was als eerste geplaatst in Pune.



Vorig jaar won Tim van Rijthoven in Rosmalen een toernooi op het hoogste niveau. Daarvoor was het twaalf jaar geleden dat een Nederlandse tennisser een ATP-titel had veroverd. Dat was Robin Haase in 2012 in het Oostenrijkse Kitzbühel.

‘Coachloze’ Griekspoor bewaart beste tennis voor het laatst

,,Bonzi speelde erg goed. Voor beiden was het de eerste finale en dat zorgde voor extra druk”, keek Griekspoor vlak na afloop op de baan terug op zijn partij tegen Bonzi. ,,Daardoor was ik natuurlijk iets nerveuzer, maar gelukkig viel het mee”, aldus Griekspoor, die het initiatief aanvankelijk aan de nummer 60 van de wereld moest laten. ,,Alles wat ik deed, was ieder punt blijven vechten om mijn beste tennis te vinden. Dat is gelukt en daar ben ik erg blij mee.”



Griekspoor begon het seizoen zonder Sluiter, met wie hij eind vorig jaar na een verschil van inzicht brak. Hij werd daardoor in Pune bijgestaan door zijn fysieke coach Bas van Bentum. ,,Ik heb twee tenniscoaches, maar ik kwam hier zonder coach. En ik denk dat ik beter zonder coach kan blijven reizen”, grapte de nummer twee van Nederland. Hij voegde recent Vliegen bij zijn team en werkt ook nog samen met Dennis Schenk.



Kort na de finale dankte Griekspoor het Indiase publiek. ,,Het was mijn eerste keer hier, maar waarschijnlijk niet de laatste keer. De mensen hier houden van tennis, ongelooflijk. Ik draag deze herinneringen voor altijd met me mee en kom volgend jaar zeker terug.”

