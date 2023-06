Tallon Griekspoor trekt goede lijn door in Halle, Botic van de Zandschulp sneuvelt meteen in Queen’s

met videoTallon Griekspoor heeft twee dagen na het winnen van Libéma Open in Rosmalen de tweede ronde bereikt van het ATP-toernooi in Halle. De 26-jarige Nederlander kende in de openingsronde weinig problemen met zijn Spaanse opponent Roberto Carballés Baena (6-2, 7-5).

Afgelopen zondag zette Griekspoor de kroon op een sublieme week in Rosmalen, waar hij zich naar zijn tweede ATP-titel in zijn loopbaan knokte. Na de eindzege in Pune begin dit jaar werd Griekspoor in Rosmalen de opvolger van landgenoot Tim van Rijthoven. Griekspoor versloeg Jordan Thompson in de finale met 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3.

Griekspoor trok die goede lijn op het gras in het Duitse Halle door en plaatste zich voor de tweede ronde van het ATP 500-toernooi. De Nederlander brak zijn tegenstander al vroeg in de eerste set en kwam probleemloos op voorsprong, maar moest in de tweede set dieper gaan. Op 6-5 in games mocht Griekspoor gaan serveren voor de wedstrijd. Carballés Baena werkte twee matchpoints weg, maar moest uiteindelijk toch buigen voor de kampioen van Rosmalen.

Griekspoor, de nummer 29 van de wereld, neemt het in de tweede ronde op tegen de Pool Hubert Hurkacz of de Amerikaanse qualifier Christopher Eubanks.

Van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp is in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Engelse Queen’s meteen gesneuveld. De Nederlander ging in twee sets onderuit tegen de Amerikaanse favoriet Frances Tiafoe: 6-2, 6-4. Van de Zandschulp bereikte vorig jaar nog de halve finales in Londen.

Van de Zandschulp begon als underdog aan de ontmoeting met de nummer tien van de wereld en kon uiteindelijk ook niet verrassen. Van de Zandschulp poetste in de eerste set nog twee setpunten weg, maar een dubbele break werd hem fataal. Van de Zandschulp toonde betere vorm in de tweede set, maar kon niet voorkomen dat zijn Amerikaanse tegenstanders drie matchpoints kreeg. Tiafoe verzilverde meteen zijn eerste en bereikte de tweede ronde in Londen.

Botic van de Zandschulp.

Daarmee zit het toernooi in Londen er nu al op voor Van de Zandschulp, die vorig jaar nog de halve finales bereikte in Queens. Daarin versperde Matteo Berrettini hem de weg richting de finale. Van de Zandschulp zal ondanks zijn nederlaag blij zijn dat hij weer op de baan stond. Afgelopen week moest hij Libéma Open in eigen land laten schieten wegens een voetblessure.

Bekijk hier het winnende punt van Tiafoe:

