Tallon Griekspoor verliest na sterke start in Tel Aviv, Botic van de Zandschulp neemt soepel eerste horde

Met videoTallon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Tel Aviv. De 26-jarige Nederlander, als achtste geplaatst op het Israëlische hardcourttoernooi, moest het na een sterke start afleggen tegen de Canadees Vasek Pospisil die als ‘lucky loser’ uit de kwalificaties was toegelaten: 6-4 6-7 (3) 5-7.

Griekspoor bereikte eerder deze maand met de Nederlandse tennisploeg de knock-outfase van de Davis Cup Finals. De Haarlemmer won in Glasgow twee van zijn drie partijen in het enkelspel. Oranje neemt het in november in de kwartfinales op tegen Australië.

Griekspoor begon in Tel Aviv sterk. Hij won in de eerste set op zijn eerste service alle punten (16 van de 16) en brak Pospisil in de zesde game. De nummer 52 van de wereld moest de tweede set via een tiebreak echter aan Pospisil laten. In de beslissende set kwam Griekspoor steeds vaker in de problemen in zijn eigen opslagbeurten. Bij een stand van 5-5 leverde hij op ‘love’ zijn service in. De sterk serverende Canadees maakte het daarna op zijn eerste matchpoint af.

Volledig scherm Botic van de Zandschulp. © Action Images via Reuters

Eerder op de dag bereikte Botic van de Zandschulp wel de tweede ronde in Tel Aviv. De nummer 35 van de wereld, als vijfde geplaatst, versloeg de Portugees João Sousa in twee sets: 6-2 6-3. Novak Djokovic voert de plaatsingslijst aan. De 21-voudig grandslamkampioen uit Servië heeft een ‘bye’ in de eerste ronde.

Arantxa Rus

Arantxa Rus heeft zich bij het WTA-toernooi in het Italiaanse Parma geplaatst voor de tweede ronde. De nummer 114 van de wereld deed dat door de Hongaarse Panna Udvardy te verslaan. Rus was in twee sets te sterk voor Udvardy, de mondiale nummer 83. Het werd 7-5 6-3.

De 31-jarige Zuid-Hollandse behaalde vorige week de kwartfinales van het WTA-toernooi in Boedapest. Daarin werd ze in drie sets uitgeschakeld door de Duitse Tamara Korpatsch (6-3 3-6 6-0).

Tim van Rijthoven

Tim van Rijthoven redde het niet in Bulgarije. Hij verloor in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Sofia van de Deen Holger Vitus Nodskov Rune: 6-7 (2), 6-7 (6).

De nummer 109 van de wereld was zeker niet de mindere van de nummer 31 van de wereld. Van Rijthoven kreeg zelfs eens setpoint in de tweede set, maar kon het net niet bolwerken. ,,Ik ben blij met mijn eerste wedstrijd hier in Sofia. Tim maakte het niet makkelijk voor me vandaag, dus ik ben blij dat ik me uiteindelijk heb weten te plaatsen voor de tweede ronde”, zei Rune na de partij.