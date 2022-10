Tallon Griekspoor verliest voor vijfde keer op rij in eerste ronde

Met video Uitglijder van gefrus­treer­de Botic van de Zandschulp tegen nummer 174 van de wereld

Botic van de Zandschulp is uitgeschakeld in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Tel Aviv. De 26-jarige Nederlander verloor donderdag in drie sets van de Brit Liam Broady. De nummer 174 van de wereld was met 6-4 4-6 6-3 te sterk.

