Tallon Griekspoor wint eerste ronde op voorbereidingstoernooi Roland Garros

Carlos Alcaraz lijdt pijnlijke nederlaag in Rome tegen speler buiten de top 100

Carlos Alcaraz heeft zich in de derde ronde van het masterstoernooi van Rome laten verrassen door de Hongaar Fabian Marozsan. Het werd 6-3 7-6 (4) voor de nummer 135 van de wereld, die zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi had geplaatst. Alcaraz staat 133 plekken hoger op de wereldranglijst.