Tallon Griekspoor ziet kansen tegen Carlos Alcaraz: ‘Van alle top 10-spelers is hij het minst op gras’

,,Als je hem op een bepaalde ondergrond wil treffen dan is het gras. Van alle top 10-spelers is hij het minst op gras”, zei Griekspoor vooruitblikkend op het duel met de 19-jarige Spanjaard. ,,Als ik mijn spel kan spelen, dan gaan er zeker kansen komen en kan ik hem zeker aan. Ik ben benieuwd.”

Alcaraz won dit jaar al de masterstoernooien van Miami en Madrid en gold als outsider voor de titel op Roland Garros. In Parijs verloor hij in de kwartfinales van Alexander Zverev, waarna hij niet meer in actie kwam.

,,Ik heb iets meer wedstrijden in de benen op gras”, aldus Griekspoor, die al tien grasduels heeft gespeeld. Voor Alcaraz staat de teller pas op één: in de openingsronde van Wimbledon had hij vijf sets nodig om zich te ontdoen van de Duitser Jan-Lennard Struff. ,,Hij kwam goed weg volgens mij. Ik heb er stukjes van gezien, maar moet eerlijk zeggen dat ik vooraf misschien wel mijn geld op Struff had gezet.”

Volledig scherm Carlos Alcaraz had zijn handen vol aan de Duitser Jan-Lennard Struff. © AFP

Griekspoor, die dinsdag gaat trainen met zijn Duitse dubbelpartner Oscar Otte, heeft zijn strijdplan voor woensdag al klaar. ,,Ik zal snel moeten spelen en goed moeten serveren, misschien wel wat service-volley spelen zelfs. Bij korte ballen moet ik er meteen bovenop zitten en een klap geven”, aldus Griekspoor.

,,Ik zal vanaf de eerste bal goed moeten zijn, want als je een set en een break achter komt, wordt het lastig tegen Alcaraz. Ik kan vrijuit spelen, want er zijn toch geen punten te verdienen.”

Griekspoor speelde vorig jaar twee keer tegen Alcaraz. In februari won hij op het indoortoernooi van Montpellier in drie sets, maar drie maanden later was hij kansloos op het graveltoernooi van Estoril.

In aanloop naar Wimbledon meldde Alcaraz zich af voor het voorbereidingstoernooi van Queen’s wegens een lichte elleboogblessure. Zijn grasseizoen bestaat daardoor alleen uit Wimbledon, waar hij vorig jaar in de tweede ronde kansloos was tegen Daniil Medvedev.

,,Spelen op gras is zo mooi. Ik moet bekennen dat mijn niveau op gras nog wel iets moet verbeteren, al ben ik tevreden”, zei Alcaraz na zijn eerste ronde. ,,Natuurlijk ben ik nog geen ervaren speler op gras, maar ik zal beter worden. Mijn spel is in orde op dit moment.”