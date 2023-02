Tallon Griekspoor zorgt voor sensatie op ABN Amro Open: Alexander Zverev naar huis

Tallon Griekspoor heeft voor een sensationele stunt gezorgd bij de ABN AMRO Open. De nummer 61 van de wereld was op het center court in Rotterdam in drie sets te sterk voor Alexander Zverev (ATP-17): 4-6, 6-3, 6-4.

Griekspoor was via een wildcard op het ATP-toernooi terecht gekomen. Hij genoot gisteren al in zijn eersterondepartij tegen Mikael Ymer, die hij in twee moeizame sets won. Ook vandaag maakte de Nederlander zichtbaar gebruik van het publiek door ze op te peppen na een goed punt, waardoor hij stap voor stap dichter bij de comeback op.

In de eerste set ging het namelijk nog niet volgens plan. Na zes sets goed aan te sluiten bij het tempo van Zverev, werd Griekspoor gebroken door zijn Duitse tegenstander. De als achtste geplaatste tennisser liet die minimale voorsprong niet meer los en trok zo de eerste set over de streep: 6-4.

Griekspoor vond vervolgens veel scherpte en verzilverde in de tweede set zijn eerste breakkans van de wedstrijd met een snoeiharde forehand langs de lijn. Die break hield hij vast, terwijl Zverev vaak zijn verzorger liet komen om zijn rug te laten behandelen. Nadat Griekspoor de tweede set met 6-3 over de streep had getrokken, was het verschil in mentaliteit duidelijk. Griekspoor liep met een gebalde vuist en gretige blik richting zijn bankje. Zverev ging met hangende schouder op zoek naar zijn verzorger.

Volledig scherm Alexander Zverev © ANP

Het resulteerde in een zinderende laatste set, waarin de eerste zes games ondanks wat breakkansen voor Zverev met de service mee gingen. In de zevende game sloeg Griekspoor toe en brak hij zijn tegenstander zonder puntverlies. Het bleek de beslissing in de wedstrijd. Zverev kon geen vuist meer maken tegen de Nederlander, die met nagenoeg foutloos spel in zijn servicebeurten vervolgens de laatste set naar zich toetrok: 6-4

,,Dit is één van mijn mooiere overwinningen", verklaarde Griekspoor kort na de wedstrijd bij Ziggo Sport. ,,Ik heb goed tennis gespeeld, goed geserveerd en voelde me goed. Ook in de eerste set ging het prima, behalve die ene game die ik verloor.” Griekspoor liet zich naar eigen zeggen niet afleiden door de blessure van Zverev. ,,Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik bleef erbij. Ook al verloor ik de eerste set, ik wist dat mijn kansen gingen komen.”

ABN Amro Open 2023

Bekijk alle uitslagen en het speelschema onderaan dit artikel of hier.

Waar het volgens hem gaat eindigen dit toernooi? ,,Geen idee. Ik heb vertrouwen in mijn spel en het lijkt alsof ik elke dag beter ga tennissen.”

Vrijdag neemt Griekspoor het in Ahoy bij de laatste acht op tegen de winnaar van het duel tussen de Deen Holger Rune en Gijs Brouwer. Die twee treffen elkaar donderdagavond.

Roeblev niet langs De Minaur

Oud-winnaar Andrej Roeblev is al in de openingsronde van het ABN AMRO Open uitgeschakeld. De Rus moest met 6-4 6-4 zijn meerdere erkennen in de Australiër Alex de Minaur.

De 25-jarige Roeblev was als tweede geplaatst in Rotterdam. De nummer 5 van de wereld won het toernooi in 2021. In de eindstrijd was hij twee jaar geleden te sterk voor de Hongaarse qualifier Márton Fucsovics. De Minaur benutte na een uur en 21 minuten zijn eerste wedstrijdpunt door een fout van Roeblev. De winnaar gunde zijn opponent geen enkel breakpoint en plaatste in beide sets één break, twee keer op 1-1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ik ben erg tevreden met mijn niveau en hoop dit vast te houden. Rotterdam is een geweldige stad en ik heb een aantal leuke coffeeshops gevonden in de buurt van het hotel”, zei De Minaur na afloop, waarschijnlijk doelend op koffietentjes. Het publiek in Ahoy kon de humor van de uitspraak wel inzien.

In de tweede ronde neemt de nummer 25 van de wereld het op tegen de Amerikaan Maxime Cressy, die eerder op de dag Tim van Rijthoven uitschakelde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze tennisvideo's: