Tegenvaller in Rosmalen: Jean-Julien Rojer meldt zich af na winst op Roland Garros

Marin Cilic zet wederop­stan­ding kracht bij met halve finale in Parijs

Marin Cilic heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De 33-jarige Kroaat was in een meeslepend gevecht in vijf sets te sterk voor de Rus Andrej Roeblev: 5-7 6-3 6-4 3-6 7-6 (2). Bij 6-6 in de vijfde set wordt er een tiebreak gespeeld tot de tien.

1 juni